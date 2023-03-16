Популярна українська блогерка Даша Квіткова, яка після перемоги у шоу "Холостяк" стала дружиною головного героя проекту Микити Добриніна і народила йому сина, а нещодавно оголосила про розрив із ним, часто радує шанувальників яскравими публікаціями нас на своїй сторінці в Instagram. Так цього разу дівчина поділилася чарівними кадрами з нової вуличної фотосесії.

Як видно, на нових фотографіях Дашу зображено на прогулянці, вона весело крокує і тримає в руках гарний букет рожевих тюльпанів. Перед камерою блогерка з'явилася в стильному образі - на ній довга темна сукня з дрібним візерунком, яка ідеально лягла по фігурі, а зверху вона накинула таке ж довге чорне пальто. Волосся дівчини розпущене в елегантному укладанні, а на обличчі легкий макіяж та модні сонцезахисні окуляри.

У підписі до публікації Квіткова написала: "Гарно гуляю містом із квітами". Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нові фото блогерки:

"Факт: із розлученням квітів стає більше".

"Вау, яка красуня. Звідки сукня?".

"Ці тюльпани заполонили всі жіночі серця!"

"Дуже хороша. Може хтось підкаже, де така крута локація".

"Квіткова щодня із квітами".

"Які гарні квіти. Гарного вам вечора".

"Даша, це пожежа".

"Вірю, що все можливо".

"Яка вишуканість!".

"Ви красуня!".

"Шикарна".

"Даша, ви неймовірна".

"Як завжди, шикарна".

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