Популярний український виконавець та фронтмен гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук, який з початку війни почав активно гастролювати з концертами на підтримку України, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу артист виклав фото з концерту в Ізраїлі, куди вирушив після виступів у прифронтовій зоні для українських військових.

Як видно, на новій фотографії Святослав зображений на сцені з величезним українським прапором у руках. На сцену він вийшов у вузьких джинсах, бордовій футболці та піджаку, на знімку він виглядає враженим.

У підписі до публікації Вакарчук написав: "Вчора, вперше після перерви у три місяці, дали концерт @okeanelzy_official у #HelpforUkrainetour. Тель-Авів! Як завжди, круто і як в перший раз — захоплююче! Дякую ізраїльському народу за підтримку!".

Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію артиста:

"Кожен ваш концерт – подія, на яку ми з нетерпінням чекаємо. Зараз усі думки про Перемогу і наступний концерт вже на Олімпійському".

"Час летить, а я досі пишаюся тобою і розумію, що я не помилилася. Ти людина, яка теж залишиться в історії. Я тобою дуже пишаюся".

"Дякую вам за ваш внесок у перемогу. Ви надихаєте людей триматися та боротися".

"Дякую, ви були круті".

"Це був найкрутіший концерт у моєму житті! Дякую!".

"Дякую за кожну хвилину і за кожну емоцію! Мене все ще переповнює! І серце б'ється в ритмі ваших пісень! І ще я стала найщасливішою фанаткою в Тель-Авіві".

"Було чудово! Наступного разу – з іншої причини!".

"Ви були неймовірні!"

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