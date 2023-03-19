Як пише Politeka.net, Сергій Лазановський – відомий український співак, який прославився завдяки шоу "Голос країни". Там зірка був у команді Наді Дорофєєвої та переміг на проекті. Тепер за Сергієм стежать десятки тисяч українців в Інстаграмі, де артист ділиться не лише творчістю, а й особистими кадрами. А цього разу Лазановський показав, як вирішив порадувати українців просто на вулиці.

"Сьогодні вирішив підняти настрій людям, які просто прогулювалися вулицями І-Ф. Щодня не може бути добрим, але щось хороше має бути щодня.

І це добре – це я (жартую)", - написав Лазановський у своєму блозі.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі під публікацією Сергія в Інстаграм:

"Така крута ідея. Той момент, коли часто ходжу в А-банк, а цими вихідними поїхала до села до батьків";

"Круте задум, оригінально, і найголовніше дарує гарний настрій і позитивні емоції";

"А потім у неї буде шок коли вона дізнається від когось подаруночок)";

"Їду теж прогулятися до ІФ";

"Було цікаво"

"Я тебе дуже люблю";

"Клас, вогонь".

Нагадаємо, переможець "Голос країни" Лазановський несподівано засвітився в обіймах Дорофєєвої.

Також Politeka повідомляла, що Лазановський показав унікальні кадри перед референдумом за незалежність України.

А ще Politeka писала, що переможець "Голосу країни" Лазановський поділився щасливою подією



