Як пише Politeka.net, Сергій Лазановський – відомий український співак, який прославився завдяки шоу "Голос країни". Там зірка був у команді Наді Дорофєєвої та переміг на проекті. Тепер за Сергієм стежать десятки тисяч українців в Інстаграмі, де артист ділиться не лише творчістю, а й особистими кадрами. А цього разу Лазановський показав, як вирішив порадувати українців просто на вулиці.
"Сьогодні вирішив підняти настрій людям, які просто прогулювалися вулицями І-Ф. Щодня не може бути добрим, але щось хороше має бути щодня.
І це добре – це я (жартую)", - написав Лазановський у своєму блозі.
Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі під публікацією Сергія в Інстаграм:
Рф відкрила "скриньку Пандори" після збиття американського дрону над Чорним морем: до чого може призвести інцидент
Біда трапилася у родині зірки 1+1 Алли Мазур, зірка поділилася: "Молимося..."
"Безжально і безглуздо": у Запоріжжі стали відомі подробиці ракетного удару по одному з кращих ЖК
Анатоліч відреагував на вірусну пісню "Гопак" про гарну українку: "Партіотизм - це круто, але давайте..."
Китай пішов ва-банк, пішов у напад вперше за багато десятиліть, - Дмитро Співак про договір між Іраном та Саудівською Аравією
"Така крута ідея. Той момент, коли часто ходжу в А-банк, а цими вихідними поїхала до села до батьків";
"Круте задум, оригінально, і найголовніше дарує гарний настрій і позитивні емоції";
"А потім у неї буде шок коли вона дізнається від когось подаруночок)";
"Їду теж прогулятися до ІФ";
"Було цікаво"
"Я тебе дуже люблю";
"Клас, вогонь".
Нагадаємо, переможець "Голос країни" Лазановський несподівано засвітився в обіймах Дорофєєвої.
Також Politeka повідомляла, що Лазановський показав унікальні кадри перед референдумом за незалежність України.
А ще Politeka писала, що переможець "Голосу країни" Лазановський поділився щасливою подією