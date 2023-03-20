Екс-дружина боксера В'ячеслава Узелкова показала ефективні вправи для ніжок.

"Найкращий початок дня для мене - це легка руханка або нескладний комплекс вправ, які можна виконати будь-де, аби було бажання. Готові скласти мені компанію та потренуватися разом? Тоді переглядайте відео - на вас чекає легкий ранковий інтенсив від мене", — пише Марина Боржемська.

Тренерка завжди наголошує на важливості щоденної активності та необхідності систематичних тренувань для підтримки свого здоров’я та набуття бажаної фізичної форми.

"І те, й інше можливе навіть в межах невеликого помешкання, при цьому для тренувань вам може знадобитись мінімум обладнання - сьогодні у нас лише гантелі. Якщо ти новачок у спорті, бери найменше комфортне обтяження (підійдуть навіть пляшечки з водою!) або ж починай тренуватись із власною вагою без гантелей. На прикладі даного комплексу вправ хочу показати, як все просто. Варто лише зорганізуватися і виконати заплановане", — наголосила зірка "Зважені та щасливі".

Марина Боржемька додала, що навіть для домашніх тренувань спортивний одяг так само обов’язковий, як і для тренувань у спортивному залі: він може бути простим, але зручним та комфортним. Також не забуваємо про кросівки, адже йдеться, перш за все, про безпеку руху під час виконання вправ.

Нагадаємо, Боржемська зі "Зважені та щасливі" відверто розповіла про свою роботу.

Як повідомляла Politeka, Марина Боржемська здивувала кадрами з дітьми від Узелкова.

Також Politeka писала, що Боржемська зі "Зважені та щасливі" розповіла, як діти прийняли її нового коханого.