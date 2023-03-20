Сім'я телеведучого Григорія Решетника - Христина Решетник в Інстаграм-Сторіз показала два фото із різницею у сім років.

Сім'я телеведучого Григорія Решетника намагається якомога більше часу проводити разом. Так, сім'я телеведучого любить відвідувати басейн, щоб розслабитися та повеселитися разом. Христина Решетник в Інстаграм-Сторіз показала два фото з різницею сім років.

Так, на першому знімку Григорій Решетник позував разом зі своїм первістком Іваном. Щасливі татко і маленький хлопчик сидять разом у басейні. Як зізнавався тоді ведучий, так у його розумінні виглядає справжнє щастя.

На другому знімку, який було зроблено у 2021 році, ведучий позував у басейні вже з трьома своїми синами: Іваном, Дмитром та Сашком. Щасливі хлопчики та їх тато весело позують на камеру, щасливо посміхаючись.

"Непоганий темп у нас", - підписала фото дружина знаменитості Христина Решетник.

Варто зазначити, що Григорій Решетник народився у Миколаєві у 1983 році. Кар'єру ведучого розпочинав на "Першому національному". Він є провідним шоу "Холостяк" та "Холостячка" на СТБ, а також інших проектів на цьому каналі. З дружиною вони разом виховують трьох синів – Івана (2013), Дмитра (2017) та Олександра (2020).

Нагадаємо, що дружина ведучого "Холостяка" Решетника показала синів і розповіла, як війна їх змінила.

Як повідомляла Politeka, ведучий "Холостяка" Решетник розповів про битви на своєму "фронті".

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