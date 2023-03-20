Популярна українська співачка Jerry Heil (Яна Шамаєва), яка брала участь у Нацвідборі на Євробачення-2023 та посіла третє місце, а нещодавно прямо на концерті впала в оркестрову яму та поламала ребро, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка поділилася кадрами зі своїх концертів у Берліні, Братиславі та анонсувала виступи в інших європейських містах.

На нових фотографіях можна побачити, що на сцену Яна вийшла в стильному і стриманому вбранні – темному костюмі брюки з приталеним піджаком і білою блузкою, а на її шиї чорна краватка. Волосся співачки розпущене і кілька пасм заплетені в кіски, а на обличчі легкий макіяж. На деяких кадрах вона тримає у руках український прапор.

У підписі до публікації Jerry Heil написала: "Берлін, Братислава, було дуже спекотно на концертах! Продовжуємо нести українську музику у світ – і це наше з вами спільне завдання! Квитки на концерті Празі та Варшаві – у сторіс!".

Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію зірки:

"Неймовірно талановита наша україночка. Дякую за твій грандіозний внесок. Слава Україні! Героям слава!"

"Як атмосферно".

"Найкраща".

"Коли буде концерт у Бостоні?".

"Я так хотіла потрапити на цей концерт".

"Яно, ти дуже талановита!".

"Було неможливо круто".

"Дякую!".

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