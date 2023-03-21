Як пише Politeka.net, Ектор Хіменес-Браво – відомий український шеф-кухар, ресторатор та суддя "Майстер Шеф" колумбійського походження. Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. Спочатку шеф-кухар знаходився далеко від України, але потім повернувся і почав активно висвітлювати те, що відбувається в країні. Не забуває Ектор і про ТікТок, де ділиться з фанатами не лише рецептами, а й особистими кадрами. На цей раз Хіменес-Браво опублікував кадри, де показав себе на архівній фотографії.
"Оцініть зміни. Ставте цифру від 1 до 10", – написав Хіменес-Браво під публікацією.
Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:
"Мені здається але як вино з роками справді краще";
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"Аполлон Бельведерський!".
А раніше Ектор опублікував ролик, як приготувати карбонару. Зірка поділився відео у своєму Інстаграмі.
"Ну вміють італійці готувати, нічого не скажеш: піца, паста, фетучіні, різотто, лазіння… список можна продовжувати ще довго)
Сьогодні ділюся рецептом ідеальної традиційної карбонари, яка підійде як для обіду, так і для вечері!", - написав Ектор.
Нагадаємо, Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" прилетів до Колумбії, розчулив кадрами зустрічі з мамою
А ще Politeka повідомляла, що Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" дав простий рецепт ідеальної карбонари.
Також Politeka писала, що Хіменес-Браво з "МастерШеф" дав слушну пораду, як зробить вашу випічку кориснішою.