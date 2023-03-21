Популярна українська телеведуча Лілія Ребрик, яка почала працювати на телеканалі "ДОМ", часто ділиться з шанувальниками публікаціями про життя на своїй станиці в Instagram. Так, цього разу знаменитість виклала чарівне фото, а у підписі до нього розповіла про своє натхнення та тайм-менеджмент.

За словами Лілії, вона вирішила написати пост про жіночу силу, енергію та мультизадачність, щоб мотивувати своїх шанувальниць. Як зізналася телезірка, минулий тиждень у неї був дуже насичений і вона навіть сама не схаменулась, як змогла все встигнути. Але це вийшло, незважаючи на безліч переїздів, зйомок, вистав і роботи у власному благодійному фонді.

"Я поділюся, що мені дає енергію: мій чоловік, який завжди ЗА будь-які мої ідеї і діяльність. Так ми звикли за роки спільного життя: все і завжди вирішувати і створювати разом. Мої діти - бо, я впевнена, коли вони бачать активну маму, в них немає шансів вирости лінивими. Моє натхнення: у зйомках та на сцені. Проживаєш кожен кадр, кожну секунду ефіру, кожен театральний образ. Ну і, звісно, правильний тайм-менеджмент, як зараз люблять говорити. Правильно розпланувати свій час - це вже половина справи. Шкода, що тільки не завжди встигаєш поїсти. Дівчата, пам’ятайте, кожна з нас - невтомна! Мультизадачна. Така, що ніколи не прогнеться і не зігнеться! Живіть, боріться, надихайтеся і наповнюйтесь енергією! Життя - то рух, ніколи не зупиняйтеся!", - розповіла Ребрик.

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