Знаменитість Катя Осадча розкрила, що дуже любить вірш українського прозаїка та поета Олександра Олеся.

Багато років 21 березня світ відзначає Всесвітній день поезії. Цього дня вшановують поетів, організовують поетичні концерти, у літературних музеях та бібліотеках відбуваються тематичні лекції, представлені новинки сучасної поезії.

Телеведуча Катя Осадча на своїй сторінці в Інстаграм поділилася віршем, який їй дуже подобається.

Знаменитість розкрила, що дуже любить вірш українського прозаїка та поета Олександра Олеся "Живи, Україно, живи для краси...". Рядки вірша, який зачепив Катю Осадчу виглядають так:

Живи, Україно, живи для краси,

Для сили, для правди, для волі!..

Шуми, Україно, як рідні ліси,

Як вітер в широкому полі.

До суду тебе не скують ланцюги,

І руки не скрутять ворожі:

Стоять твої вірні сини навкруги

З шаблями в руках на сторожі.

Стоять, присягають тобі на шаблях

І жити, і вмерти з тобою,

І прапори рідні в кривавих боях

Ніколи не вкрити ганьбою!



Катя Осадча також показала фото, на якому позувала в елегантному луку. Знаменита українка одягла класичні сині джинси, а також закриту блузку з довгими рукавами та квітковим принтом. Доповнили аутфіт мінімалістичні аксесуари. Укладку зірка не почала робити і просто розпустила свої довгі локони, а макіяж зробила ледь помітний і максимально натуральний.

Нагадаємо, що Катя Осадча збиралася на роботу без світла й води та показала, що з цього вийшло.

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