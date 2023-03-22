Популярна українська актриса та зірка серіалу "Кріпосна" Наталка Денисенко, чоловік якої Андрій Федінчик з початку війни служить у ЗСУ, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка виклала розкішні знімки в приголомшливому образі, який одяглася для нової фотосесії.
Як видно, на нових фото Наталка зображена в гарній затишній кімнаті. Перед камерою вона з'явилася в розкішній світлій сукні з ніжним квітковим візерунком, пишними рукавами, підолом і відкритими плечима. Волосся актриси розпущене в елегантному укладанні, а на обличчі легкий макіяж та загадкова посмішка.
У підписі до публікації Денисенко написала: "І буде весна, там де ми стоімо до кінця. Сьогодні День весняного рівнодення. Тому дозвольте мені цю приємність - фото в сукні принцеси. На що схоже: "Аліса в країні чудес"? Чи "Красуня і чудовисько"? Один з цих мультиків був моїм улюбленим в дитинстві".
Шанувальники не залишили поза увагою таку публікацію зірки і почали засипати її лайками та коментарями:
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"Тільки подумала, що на Бель з "Красуня і чудовисько" схожі, а потім прочитала".
"Неймовірно красива жінка і розкішна сукня".
"Якщо вибирати з тих мультиків, то це, напевно, скоріше "Красуня і чудовисько". Хоча, все ж, було б ще схожіше, якби це була жовта сукня. Але все одно дуже красива".
"Це дівчина-весна! І вона не вигаданий персонаж, а справжня, українська дівчина-весна".
"Красуня, краса і ще раз краса незрівнянна! Удачі Вам у всьому! Будьте щасливі!".
"Особисто для мене, у цій сукні ви дівчина-весна".
"Дуже хороша! Так влучно підібраний образ, і інтер'єр! Все гармонійно та чудово!".
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