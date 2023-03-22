Євген Клопотенко зазначив, що за його рецептом млинці вийдуть ніжними та рум'яними, а м'ясна начинка – ароматною та соковитою.

Млинці з м'ясом - це чудовий варіант закуски не тільки в будні, але і для святкового столу. Якщо млинці добре оформити та подавати зі сметаною або з будь-яким іншим соусом, то ця страва стане окрасою будь-якого застілля.

Відомий український кулінар та переможець шоу "МастерШеф" Євген Клопотенко показав рецепт швидких млинців із м'ясною начинкою.

Євген Клопотенко зазначив, що за його рецептом млинці вийдуть ніжними та рум'яними, а м'ясна начинка – ароматною та соковитою. Звичайно, особливості страви додасть оригінальний соус чи смачна сметана.

Інгредієнти:

Для млинців:

350 мл молока

150 г борошна

2 яйця

2 ст. соняшникової олії

1 ч.л. цукру

дрібка солі



Для начинки:

600 г курячого стегна без кістки

1 цибулина

щіпка коріандру та сіль за смаком

Як приготувати:

1. Готуємо тісто для млинців: розбийте в миску два яйця та додайте до них 1 ч.л. цукру. Добре збийте до утворення легкої піни. Додайте в яйця просіяне борошно, щіпку солі, олію та молоко. Добре перемішайте до однорідності, стежачи, щоб тісто не збивалося в грудочки.

2. Розігрійте сковороду без олії і поступово смажте млинці по 1 хвилині з кожного боку.

3. Тим часом очистіть цибулину та наріжте дрібним кубиком. Обсмажте цибулю на середньому вогні до золотистого кольору.

4. Відварене м'ясо подрібніть за допомогою м'ясорубки. Додайте до нього цибулю, дрібку коріандру, посоліть і добре перемішайте, щоб отримати однорідну начинку.

5. У кожен млинець викладіть начинку приблизно 1,5 столові ложки. Загорніть млинці конвертиком і можете їсти. Якщо любите гарячі, просто прожарте з обох боків. Хоча вони смачні і холодні та гарячі.

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