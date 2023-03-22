Популярна українська співачка та колишня солістка гурту "НеАнгели" Слава Камінська, яка з початку війни виїхала з дітьми до Нідерландів, останнім часом все рідше виходить на зв'язок із шанувальниками у Instagram. Так цього разу після довгої паузи зірка опублікувала нове фото, яким натякнула на нову пластичну операцію.

Так, на чорно-білій фотографії Слава зображена начебто на прийомі у пластичного хірурга. Її обличчя з пишними чорними віями розмальоване специфічним кресленням, яке зазвичай роблять хірурги перед пластикою. При цьому на ній не дно одягу, а волосся зібране у високу тугу зачіску.

У підписі до публікації Камінська написала: "Бути чи не бути? Стратити не можна помилувати? Ось у чому питання". Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію зірки:

"А чому підпис російською?".

"Помчала".

"Япончик живий?".

"Клас".

"Впізнаємо?".

"Так".

"Вогонь".

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