Популярна українська співачка та колишня солістка гурту "НеАнгели" Слава Камінська, яка з початку війни виїхала з дітьми до Нідерландів, останнім часом все рідше виходить на зв'язок із шанувальниками у Instagram. Так цього разу після довгої паузи зірка опублікувала нове фото, яким натякнула на нову пластичну операцію.
Так, на чорно-білій фотографії Слава зображена начебто на прийомі у пластичного хірурга. Її обличчя з пишними чорними віями розмальоване специфічним кресленням, яке зазвичай роблять хірурги перед пластикою. При цьому на ній не дно одягу, а волосся зібране у високу тугу зачіску.
У підписі до публікації Камінська написала: "Бути чи не бути? Стратити не можна помилувати? Ось у чому питання". Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію зірки:
"А чому підпис російською?".
"Помчала".
"Япончик живий?".
"Клас".
"Впізнаємо?".
"Так".
"Вогонь".
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