Як пише Politeka.net , Володимир Ярославський - відомий український шеф-кухар, який став суддею "Майстер Шеф". Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами, а після повномасштабного вторгнення разом із колегою Ольгою Мартиновською зайнявся організацією благодійних вечерь по всьому світу, збираючи гроші на допомогу Україні.

Не забуває Володимир і про Інстаграм, де ділиться з фанатами не лише рецептами, а й особистими кадрами. А цього разу Ярославський показав свій фірмовий стиль із вусами. Зірка нарізала цибулю, поки знімали її сльози.

"Коли ніхто, ніхто. Ніхто не читає описи до твого відео", - написав Володимир.

Фанати поставили тисячі лайків під публікацією та написали коментарі:

"Все, читатиму кожен";

"Не плач, дивимося, коментуємо та любимо";

"Ось тільки не потрібно робити такий вираз обличчя";

"Мені ще ніколи так не було смішно з поста де у людини сльози))) сміти";

"Перестарівся! Навіщо стільки цибулі! І потім, невже шеф не знає, що перед тим як різати цибулю, треба змочити ніж водою! Не плач, ми тебе любимо! Чесно!";

"Я вже злякалася, що трапилося. Щоб українці плакали лише коли ріжуть цибулю".

Нагадаємо, Ярославський із "Майстер Шеф" дав рецепт неймовірно смачного веганського шашлику.

А ще Politeka повідомляла, що Ярославський з "Майстер Шеф" дав дуже простий та смачний рецепт шарлотки.

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