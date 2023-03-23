Як пише Politeka.net, Катерина Кухар - успішна українська прима-балерина, яка також судить проект "Танців зі зірками". Зірка довгий час вже перебуває у Європі, де займається просуванням балету. Не забуває Кухар і про Інстаграм, де цього разу розповіла про своє повернення на сцену після тривалої паузи.

“Я обіцяла вийти на сцену навесні.

І цей день настав! Ми з командою дуже багато працювали, щоб перша партія після такої тривалої перерви була символічною та знаковою для українського балету. Тому, 30 квітня на сцені американського театру вперше за часи Незалежності України — пролунає Михайло Скорульський і оживе історія Мавки та Лукаша", - написала Катерина у своїй публікації.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Мрію побачити вас на сцені паризької опери";

"Дуже приємна новина! Це найреальніший внесок у розвиток українського балету!";

"Може, вийде трохи південніше виступити, у Північній Каліфорнії? У нас велика діаспора, набралося б багато бажаючих на спектакль";

"Дуже круто! Така поетична та тонко відчуваюча нація як наша може чимало дати для цього чудового мистецтва".

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