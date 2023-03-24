Як пише Politeka.net, Ірина Білик – відома українська співачка, яка має звання Заслуженої та Народної артистки України. З 2003 по 2006 зірка була у відносинах із Дімою Коляденком, але після цього в Ірини були кілька чоловіків. Але з Дмитром Білик зберегла добрі стосунки і цього разу поділилася новим відео у своєму Інстаграмі, де Коляденко пропонує їй фрукти.

"Ну, зізнавайтеся, хто кому у вашій родині готує сніданок?" - написала Ірина під публікацією.

Фанати поставили тисячі лайків, включаючи Ганну Андрійчук, Іванну Онуфрійчук та Лесю Нікітюк, та написали коментарі:

"Ви створені один для одного";

"Ви як голка з ниткою";

"Так ви вже сім'я знову??? Я шість пропустила";

"А ви вже знову сім'я, я щось пропустила;

"Ну Слава Богу ось із усіх обранців, чому я лише Дмитра сприймала";

"Мені чоловік..і завжди так було.. всій родині..Я неееееет..";

"Мені завжди подобалася ваша пара!";

"Дімасик таки досяг свого, от настирливий, молодець! Щастя Вам!";

"Знову в місці з цим опудалом? Нафіг це минуле тобі потрібно, Ірина, не розумію, люди не змінюються";

"Як то кажуть: від долі не втечеш!)))";

"Ви реально класна пара".

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