Як пише Politeka.net, Ірина Білик – відома українська співачка, яка має звання Заслуженої та Народної артистки України. З 2003 по 2006 зірка була у відносинах із Дімою Коляденком, але після цього в Ірини були кілька чоловіків. Але з Дмитром Білик зберегла добрі стосунки і цього разу поділилася новим відео у своєму Інстаграмі, де Коляденко пропонує їй фрукти.
"Ну, зізнавайтеся, хто кому у вашій родині готує сніданок?" - написала Ірина під публікацією.
Фанати поставили тисячі лайків, включаючи Ганну Андрійчук, Іванну Онуфрійчук та Лесю Нікітюк, та написали коментарі:
"Ви створені один для одного";
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"Ви як голка з ниткою";
"Так ви вже сім'я знову??? Я шість пропустила";
"А ви вже знову сім'я, я щось пропустила;
"Ну Слава Богу ось із усіх обранців, чому я лише Дмитра сприймала";
"Мені чоловік..і завжди так було.. всій родині..Я неееееет..";
"Мені завжди подобалася ваша пара!";
"Дімасик таки досяг свого, от настирливий, молодець! Щастя Вам!";
"Знову в місці з цим опудалом? Нафіг це минуле тобі потрібно, Ірина, не розумію, люди не змінюються";
"Як то кажуть: від долі не втечеш!)))";
"Ви реально класна пара".
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А ще Politeka повідомляла, що 52-річна Білик з вінком на голові та в халаті змогла здивувати новим чином.
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