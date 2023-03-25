Популярна українська співачка Світлана Лобода, яка з початку повномасштабної війни повністю припинила свою діяльність у Росії і вже випустила кілька україномовних пісень, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка виклала незвичайне відео, а у підписі до публікації відверто розповіла про значення у її житті нового альбому, який вона презентувала шанувальникам 24 березня.

У короткому ролику Світлана з'явилася на жвавій вулиці, спочатку біжить, а потім стоїть на пішохідному переході серед натовпу людей. Перед камерою вона з'явилася у повністю чорному вбранні, її волосся недбало розпущене, а на обличчі темні окуляри та відчужений вигляд.

У підписі до публікації Лобода написала: "Я дуже щаслива, що моя музична історія продовжується і мій новий альбом - це найгучніше освідчення в любові до життя. Альбом "Made In U" - це мій діалог з долею, це спроба усвідомити своє справжне життєве завдання, переосмислення себе через біль та відчай, через жагу до світла крізь темряву та неосяжну гордість за людей, які до останнього подиху виборюють своє право на життя, свободу, честь і гідність. Я назвала його саме так, щоб вкотре підкреслити - без любові та поваги до свого коріння жодному з нас не мати крил".

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