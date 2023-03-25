Переможниця та суддя кількох сезонів шоу "Мастер Шеф" Єлизавета Глінська розкрила рецепт грузинської закуски, яка популярна і в Україні.

Зірка "Мастер Шеф" розповіла, як приготувати пхалі зі шпинатом та горіхами.

"Для тих, хто як і я, не дуже любить зелень 🥬, придумали цю смачну грузинську закуску - пхалі. Сподіваюся, пхалі зі шпинатом поміняє і ваше ставлення до зелені 😋", - радить Ліза Глинська.

Нам знадобляться такі інгредієнти

волоські горіхи - 150 г (1 склянка 250 мл із гіркою)

шпинат - 400 г (2 пучки)

петрушка - 100 г (1 пучок)

кінза - 100 г (1 пучок)

часник - 2 зубчики

сіль за смаком

лимонний сік - за смаком

хмелі-сунелі – 1 ч. л. з гіркою

гранат - для прикраси

Відразу залийте волоський горіх прохолодною водою і залиште на 5-6 годин, щоб позбутися гіркоти. Потім відкиньте горіхи на сито. У шпинату приберіть грубі частини, промийте листя, залийте на кілька хвилин окропом і теж відкиньте на сито. Добре промийте під проточною водою кінзу та петрушку.

Два рази пропустіть через м'ясорубку шпинат, кінзу, петрушку, горіхи та часник. Додайте хмелі-сунелі, сіль|соль|, лимонний сік і перемішайте. Сформуйте з отриманої маси кульки розміром трохи більше за волоський горіх. У центрі кожної кульки зробіть поглиблення і покладіть у неї зернятка граната.

Для подачі також можна прикрасити пхалі листочками базиліка.

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