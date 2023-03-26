Нещодавно Мішина зізналася, як саме вона скинула дев'ять кілограмів, тепер після "трансформації" вона всіляко нагадує про це. За словами артистки в Інстаграм, не тільки компліменти можна побачити на її адресу, але її це не зачіпає.
За словами Мішиної, після перших фото "до і після" перетворення, їй треба було відразу почати з того, що цей період є одним із найважливіших, трансформаційних, глибоких та ключових у його житті. Протягом цього періоду відбулося повне переосмислення особистості, реорганізація способу життя та смислових устремлінь.
Мішина зауважила, що була зацікавлена в перетворенні, щоб бути впевненішою і нарешті задоволеною собою. У Сторі вона додала - тренування не припиняються, незважаючи на хейт, вона йде вперед.
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Також у Instagram артистка відповіла тим, хто вважає, що вона втратила свою жіночність:
Актриса наголосила, що справжня жіночність не обмежується лише фізичними рисами. За її словами, жіночність – внутрішній стан жінки, чуйність, терпимість, емпатія та вміння слухати.
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