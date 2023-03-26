Популярний український музикант Святослав Вакарчук, котрий багато вступав для військових на передовий, а зараз відновив свій закордонний тур на підтримку України, поділився своїм Instagram незвичайною рекомендацією. Як виявилося, артист розповів про український фільм "Памфір" та порадив українцям сходити на нього в кіно.

За словами Святослава, цей фільм є дуже глибоким і, що найголовніше, українським. Його зняли в українських Карпатах, на Буковині, і йому стоячи аплодували на кінофестивалі в Каннах.

У підписі до публікації Вакарчук розповів: "Памфір" - глибоке, українське кіно. Саме такі фільми рухають українське кіно вперед. Події стрічки поєднують в собі риси сімейної та кримінальної драм і розгортаються в українських Карпатах, на Буковині. Висока естетика, увага до культурних кодів, серйозна робота художників, напружений сюжет, окремо відзначають акторські та режисерські роботи. Памфір - стрічка, якій на прем'єрі в Каннах зала аплодувала стоячи. За можливості, обов'язково підіть в кіно. Фільм вже в прокаті".

Користувачі відразу почали коментувати нову публікацію артиста:

"На жаль, жодної реклами, окрім Вашої".

"Вже чула про цю стрічку. Але справді реклами зовсім мало. На жаль. Про "Мавку" кричали з усіх боків. А про серйозне кіно тиша".

"Дякую, Святославе. Почула вперше про фільм від Віталія Гордієнка (Загін кіноманів). Якщо вже такі люди рекомендують, обов'язково сходимо".

"Дякую. Обов'язково подивлюся".

"Дякую. Є у нас у кінотеатрах, обов'язково сходимо".

"У Києві висять афіші цього фільму, дякую за рекомендацію".

"Дякую. Ви найкращий, Святослав Вакарчук".

Нагадаємо, "Енергетика у вас шалена": Вакарчук після виступів на передовий запалив в Амстердамі.

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