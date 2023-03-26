Шоумен і телеведучий Анатолій Анатолич оригінально посміявся з того, як поводяться Даша Квіткова та Катерина Репяхова в мережі.

На цей раз Анатолій Анатолій посміявся в Інстаграм над поведінкою деяких публічних особистостей. Даша Квіткова, яка весь час розповідає про свій одяг у мережі та позує у білизні, а також молода дружина Павлику, яка вирішила пропіаритися за рахунок своєї пластики.

Обидві блогерки здивували споживчим ставленням ведучого, який не міг промовчати і посміявся над цією "пробіжкою" за підписками та лайками.

Наприклад, Катерина Репяхова не стала приховувати, що відразу після пластики носа та підборіддя закрила аккаунт заради уваги – за кілька днів до неї додалося близько 10 до людей. А ось Квіткова після розлучення з Добриніним одразу дала інтерв'ю про це – не минуло й тижня.

«Тільки якісний та корисний контент. Передплата. Лайки. Коментар. Репост. Просто набір якихось слів безглуздих» - посміявся Анатолій.

У мережі підтримали пародію на Рєпяхову: «😂 Це топ; Аааа я зрозуміла про когось мова; У неї кілька днів тому запитали скільки до неї прийшло передплатників після такої операції; у нас люблять таке дивитися: хто що наростив чи відрізав; І ще не всі, забули за підтяжку)».

З Квітковою ведучий теж не став розмінюватися на дрібниці: «Підкажіть, які зараз гівеї проходять. Хочу собі більше передплатників набрати».

«Ця Квіткова взагалі не цікава! Я не підписана, але раді цікавості зайшла до неї на сторінку і відразу вийшла!; 😂 хоч хтось про це сказав 👏👍; 😂 будь ласка, продовжуйте; Моя вам порада, не будьте як Даша. Будьте кращими. Починайте "рубрик" без білизни».

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