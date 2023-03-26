Популярна українська співачка Світлана Лобода, яка після довгих років кар'єри в Росії відмовилася від усього там із 24 лютого 2022 року, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на сторінці в Instagram. Так, цього разу артистка поділилася незвичайним відео та розповіла про вражаючий успіх свого українського альбому.

Як відомо, після втечі з росії Світлана почала випускати україномовні пісні, але є в її новому репертуарі й російські композиції. Всі вони увійшли до нового альбому зірки, під назвою "Made In U", який відразу після виходу отримав вражаючий відгук у слухачів.

У короткому ролику Лобода показала, певне, лірик-відео на одну з українських пісень. Вона відбита у незвичайній локації на висоті, і знята з цікавих ракурсів. Перед камерою зірка з'явилася в темній сукні з відкритою спиною, її волосся розпущене і недбало покладене, а на обличчі легкий макіяж та сумний вигляд.

У підписі до публікації Світлана розповіла про успіх нового альбому: "Made In U" - перше місце серед всіх світових альбомів в Україні і більше 1 000 000 прослуховувань за першу добу лише на Spotify! Топ-3 серед найпопулярніших альбомів Казахстану, Латвії, Естонії, Вірменії, Грузії та Молдови. І потрапляння в головні чарти всього світу - від Німеччини та Австрії до Єгипту і ОАЕ. І це лише перший день. Я вражена, вдячна і безмежно щаслива. Дякую кожному, хто слухає і відчуває ту безмежну любов, яку я вклала в кожну пісню альбому "Made In U". Я творю для вас! Далі - більше".

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