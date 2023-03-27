Дружина Дмитра Монатика Ірина повернулася додому до Києва, поділившись фотографією у своєму блозі.

Як пише Politeka.net, Дмитро Монатик - відомий український музикант, який одружений з красунею Іриною, яка стала продюсером співака. Артист довгий час не показував її фанатам, але кілька років тому пара перестала ховатися і тепер дружина Дмитра активно показується та веде публічний блог до Інстаграм. Там Ірина не лише ділиться творчістю, а й особистими кадрами, а цього разу зірка розповіла про повернення додому до Києва, поділившись зворушливим фото. На знімку були кульки, на яких було написано "Ласкаво просимо додому".

"Home sweet. Home Україна love You Дмитро Монатик! Дякую за такий прийом вдома", - написала Ірина.

Фанати, включаючи дружину Влада Ями, Віру Брежнєву, Сніжанну Бабкіну, Лесю Нікітюк та інших зірок, поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Іруся, вітаю з поверненням";

"З поверненням прекрасна Іріша";

"Аааа! Клас! Іруся, з поверненням додому!";

"Що?! Іруся! Ти приїхала?!";

"Ірочка, дорога, обіймаю міцно і подумки з вами!!!! Урааааааааааа!!!!!";

"нарешті! Дуже тішуся за вас! З поверненням!";

"З поверненням, дорогі";

"Так рада за вас";

"Ура, вітаю";

"Будинки є вдома".

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