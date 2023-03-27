Ганна Саліванчук вже довгий час живе у шлюбі з продюсером "Квартал 95", виховує двох дітей та ділиться в Інстаграм особистим. На цей раз Ганна вирішила заговорити про важливий момент у своєму житті.

Актриса Ганна Саліванчук поділилася своїми думками про значущість професії актора у контексті брудної та страшної війни, яка відбувається в Україні. Вона зазначила, що саме професія актора дарує людям посмішку, надію та віру у перемогу у такий нелегкий час.

Вона розповіла про свій досвід виступів на сцені в театрі під час війни, коли зала була сповнена глядачів, які одягалися святково та висловлювали свою підтримку героям та своїй країні. Вона також наголосила, що професія актора дозволяє робити багато, у тому числі збирати гроші та донатувати їх на потреби під час війни.

Актриса поділилася історією однієї жінки, яка після перегляду вистави зрозуміла, що має продовжувати жити, незважаючи на смерть близької людини на війні. Саліванчук зробила висновок, що театр - це професія, яка дає життя, і що вона обожнює свою професію.

"І Слава Богу у нашому театрі є Укриття та сирени нам не заважають" - додала Ганна.

Нагадаємо, дружина продюсера "Квартал 95" Ганна Саліванчук запропонувала рецепт улюбленої страви своїх синів.

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