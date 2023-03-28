Телеведуча Оля Фреймут звернулася до українців та розповіла про захисника Зміїного.

Як пише Politeka.net, Оля Фреймут – відома українська телеведуча, яка стала зіркою "Нового каналу". Знаменитість, як і інші зірки, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. Не забуває Оля і про Інстаграм, де ділиться із фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами. А цього разу Фреймут розповіла про захисників Зміїного, одному з яких була потрібна допомога.

"Друзі, фраза про російський корабель стала символом війни, доказом гордості українців. Але про авторів цієї фрази частково забули. До мене звернулися родичі захисників о. Зміїний з проханням нагадати, що 39!! героїв досі в російському полоні. їм кажуть, що Україна від них відмовилася. Але це не так!

Фанати поставили тисячі лайків та коментарі:

"Оля я вами захоплююсь. Ви для мене є авторитетом";

"Олю, дякую за Вашу працю! За все, що робите для України!";

"як допомогти?".

"Ви молодець".

Нагадаємо, Ольга Фреймут здивувала одкровенням про своє життя у Лондоні.

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