Як пише Politeka.net , Євген Клопотенко - відомий український шеф-кухар, який переміг на "Майстер Шеф" в одному із сезонів, зараз активно займається своїм рестораном та просуває українську кухню. Також кухар нерідко ділиться новими рецептами у мережі.

Євген Клопотенко пропонує просувати українську кухню за допомогою пропозиції іноземцям українських продуктів, розповідання української історії та презентації технік та уподобань, які відрізняють Україну від інших країн.

«Що на пасхальні паски, дорогі? Купуєте чи готуєте вдома?» – зацікавив темою Клопотенко.

У мережі почали висловлюватися:

«Пеку вдома, покупні не смачні та невідомо з чого зроблені; Готуватиму перший раз у житті, буду вдячна за рецепт від Вас; Якби моя прабабуся дізналася, що я купила паску, вона б прийшла з того світу;

Хочу готувати. Але потрібний рецепт не заморочений!; Звичайно, готуємо, це одна із частин створення святкової атмосфери».

Також на своїй сторінці в Instagram Євген Клопотенко розповів, як приготувати смачну картоплю із соусом.

"Це божественно. Так, я почав зі спойлера, ви все правильно зрозуміли. Немає сил тягнути інтригу, тому що в мене тут страва, яка просто кричить своїм смаком та виглядом, що прийшла весна. Бейбі-картопелька із зеленню. І не просто з зеленню, а з м'ятою. Нічого не питайте, просто спробуйте це поєднання і все зрозумієте", - радить зірка "Майстер Шеф".

Нагадаємо, Клопотенко дав рецепт соковитої домашньої шаурми.

Як повідомляла Politeka, Клопотенко показав рецепт легкого курячого рулету з горіхами та чорносливом.

Також Politeka писала, Клопотенко з "Майстер Шеф" показав рецепт оригінального сендвіча.