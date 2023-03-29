Шоумен і телеведучий Анатолій Анатолій намагається в мережі показати різні відео з тим, що відбувається в країні, висловлює свою думку і не забуває про гуморні ситуації. Не часто при цьому він порушує тему особистого життя.

«Це особисте, але я хочу, щоб воно зберігалося десь крім мого смартфона, щоб Лола в майбутньому змогла перевірити, чи я не обдурив її. З днем ​​народження моя Лола» – зворушливо написав артист.

У мережі почали висловлюватися:

«Такі стосунки тата та дочки 😍 вітаю з іменинницею ✨🫶; Нехай усі батьки навчаться так відверто говорити зі своїми дітьми;

Це так прекрасно, я розплакалася шкода, що мені таких слів ніколи не говорили; Тато - це всесвіт для дівчини; І нехай таких розумних батьків буде багато.

Ведучий Анатолій Анатолич звик висміювати в мережі різні ситуації, ділитися думкою про соціальні конфлікти і часто вражає розповідями про особисте. Цього разу він торкнувся теми, популярної серед блогерів та зірок, які всіляко намагаються втримати популярність.

Багато шанувальників у результаті оцінили гумор артиста. Він вирішив поговорити про медитації, які нахвалюють публічні особистості.

Нагадаємо, що Анатолій поділився неприємною історією про поведінку українців.

Як повідомляла Politeka, Анатолій зворушив кадром із доньками та домашнім улюбленцем.

Також Politeka писала, що Анатолій вказав на показову деталь з лібералами Росії під час скандального "Оскара".