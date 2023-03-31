Популярна українська співачка Аліна Паш, яка днями дала відверте інтерв'ю ютуб-каналу "Розмова", де покаялася перед українцями за всі скандали, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка виклала кумедне відео та анонсувала прем'єру нової пісні.

Так, у короткому ролику Аліна знята в цікавій локації на тлі гарної архітектури, і запально пританцьовує. Її танець шанувальники охрестили "гуцульським балетом". Перед камерою співачка з'явилася у легкій чорній сукні з яскравою різнобарвною косухою, на її ногах чорні панчохи та масивні кросівки. Її волосся зібране у високий недбалий пучок, а на обличчі модні сонцезахисні окуляри та чарівна посмішка.

У підписі до публікації Аліна Паш написала: "CHUKUTYKHA. Вже завтра! Чекаєте?". Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію зірки:

"Аліно, ви як завжди вогонь. А що це за кросівки?".

"Гуцульський балет – це щось нове!"

"Красуня".

"Вогонь".

"Дуже чекаємо".

"Дорога!".

"Сподіваюся, це альбом буде".

"Окей, гуцульський м.і.а".

"Красуня".

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