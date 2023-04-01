Як пише Politeka.net , Ганна Богдан є переможницею одного з сезонів "Холостяка", хоча з Михайлом Заливаком екс-модель не залишилася, вона все ж таки запам'яталася багатьом. Тоді Ганну часто критикували після її заяв про бажання жити чи не в замку та висловлювань про себе.

Проте шанувальників Богдан знайти вдалося і навіть після розставання з головним героєм шоу вона продовжує цікавити українців. Змінивши стиль, Анна стала рідше з'являтися на публіці, проте кожне та рідкісне відео оцінюють позитивно.

За словами Богдан, був період, коли вона правда не була впевнена у собі та своїй привабливості через зайву вагу. І тільки після сильного перетворення вона відчула себе краще.

Раніше екс-модель виклала кадри із нової фотосесії на прогулянці у Києві.

Як видно, на нових фотографіях Анна постала в чорному шкіряному total look – на ній вузькі штани, темна водолазка та тепла куртка з білим хутром на комірі. Волосся дівчини розпущене в елегантному укладанні, а на її обличчі яскравий макіяж, вона кидає загадкові погляди на об'єктив. Завершує образ невелика модна сумочка.

Нагадаємо, "Фантастична жінка": Квіткова після розриву з Добриніним побешкетувала в ліфті наодинці.

Як повідомляла Politeka, "Життя з яйцями": Єфросиніна зачепила Дьоміна та Біднякова новими фото.

Також Politeka писала, що Великий з "Квартал 95" перетворився на Лукашенка і звернувся до українців із незвичайним проханням: відео.