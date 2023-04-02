У будинку дитинства Alyona Alyona знайшов старий випускний альбом батька артистки. На знімку можна помітити настільки симпатичним той був у молодості.

Українська хіп-хоп та реп-виконавиця Alyona Alyona (справжнє ім'я Олена Савраненко) поїхала до будинку свого дитинства, який знаходиться на Кіровоградщині. Там вона понастальгувала та показала музичні касети, які слухала у дитинстві. А також знайшла старий альбом та продемонструвала, яким красивим був її батько у юні роки. Кадри з'явилися в Інстаграм-Сторіз.

Alyona Alyona назбирала цілу колекцію музичних касет. Серед виконавців, які її надихали, опинилися Джордж Майкл, Стінг, ABBA, Eminem. На стіні у її дитячій кімнаті висів портрет Мона Лізи, а у столі лежав старий калькулятор. Крім того, у неї стояв програвач та колонка.

"Така в мене ностальгія зараз, ви не уявляєте. Крім класної світової музики, я ще слухала безглузду російську попсу, як би це сумно не було усвідомлювати. А ще тут залишився магнітофон мого дитинства, я його стільки разів включала, не уявляєте", - поділилася спогадами Alyona.

Окрім того, у будинку її дитинства знайшовся старий випускний альбом батька артистки. На знімку можна помітити настільки симпатичним той був у молодості.

"Дивіться, яким мій батько був у юності красенем. Ой, ой. А погляд який", - прокоментувала знімок Alyona Alyona.

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