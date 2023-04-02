Головною героїнею зйомки стала молодша донька телеведучої – Поліна, яка розмішила свою маму та користувачів мережі.

1 квітня світ відзначає День дурня чи День смілива. Традиційно розіграші влаштовуються лише до полудня, а тих, хто продовжує далі жартувати, прийнято називати "квітневими дурнями". Телеведуча та актриса Лілія Ребрик у цей день також вирішила опублікувати кумедне відео в Інстаграм.

"Хтось подумає, що це першоквітневий жарт, але ні", - підписала Лілія Ребрик відповідне відео.

Головною героїнею зйомки стала молодша донька телеведучої – Поліна. Дівчинка сиділа в саду на величезному м'якому кріслі, поки її старша сестричка Діана гралася із собакою. Лілія Ребрик і малеча влаштувалися там, щоб випити гарячого шоколаду з маршмеллоу. Дівчинка захотіла вимовити тост і цокнулася чашкою зі своєю мамою.

"Щоб путін здох", - сказала мала, а телеведуча на задньому фоні весело засміялася після почутого.

У коментарях українці наголосили, що приєднуються до побажань маленької Поліни. Інші також відзначали, що зараз таке бажання у багатьох дітей:

"Господи наші діти – одне бажання на всіх!", "Молодець, Поліна, я приєднуюсь до її побажання", "Це не жарт! Це бажання та мрія всіх українців", "Це зараз, напевно, всі діти таке бажають, у моїх дітей зараз лише одні ігри та бажання, б'ємо Путіна".

Нагадаємо, що Ребрик заінтригувала глядачів новим випуском свого проекту.

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