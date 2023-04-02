Популярна українська співачка та колишня дружина шоумена Дзідзьо SLAVIA (Ярослава Притула), яка під час війни залишилася в Україні та активно виступає на благодійних концертах, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка поділилася кадрами зі зйомок нового кліпу на пісню "Сила Роду".

На нових фотографіях можна побачити, що в кліпі Ярослава приміряла кілька красивих образів національної тематики та стилістики. На знімках вона позує з героями свого кліпу – людьми різних поколів, які також з'явились у кліпі у національних костюмах.

У підписі до публікації SLAVIA розповіла про свою нову відеороботу: "Без коріння Нація не наростить листочки. "Сила Роду" про силу українців, зв’язок поколінь. Це подяка предкам. Натхненням для написання пісні стала боротьба зі злом нескореного українського народу, який прагне великого і вільного життя. Вона несе в собі віру, та любов до українського. Відео містить рідні нашим серцям деталі культурної спадщини. У вишиваних орнаментах зашитий код, оберіг. Подяка всій команді за натхненне творіння".

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