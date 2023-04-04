Популярна українська співачка та колишня підопічна продюсерського центру Монатика Ліда Лі, яка з початку війни залишається в Україні та бере участь у благодійних ініціативах, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Тож цього разу зірка поділилася чарівними кадрами зі зйомок нового випуску шоу "Є Питання"?
Як виявилось, Ліда стала учасницею цього нового телепроекту, провідною якого є Леся Нікітюк. Судячи з фото, Ліда стала учасницею команди співачок і разом із нею там були Мішель Андраде, Злата Огневич та MamaRika. Тим часом у команду співаків увійшли Позитив, Руслан Ханумак, Каднай та Wellboy.
Як видно, для зйомок Ліда обрала яскраве та спокусливе вбрання – на ній модні джинси із завищеною талією та коротка об'ємна блуза помаранчевого кольору, яка покреслила струнку талію. Волосся дівчини розпущене та акуратно укладене, а на обличчі легкий макіяж.
У підписі до публікації Лі написала: "Співачки чи співаки? Як ви гадаєте хто зміг одержати перемогу у новому випуску шоу "ЄПитання"? Побачимося з тобою та дізнаємось хто ж таки переміг у цій битві сьогодні о 20:00, на @novy_channel. Не пропустіть цю дійсно круту прем’єру! Зустрічаємось біля екранів!".
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Шанувальники відразу почали коментувати нову публікацію зірки:
"Чекаємо".
"Ох, буде цікаво".
"Лідо, це вогонь".
"Дівчата, ви красуні".
"Красуні".
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