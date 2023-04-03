Цього разу на своїй сторінці в Instagram Євген Клопотенко розповів, як приготувати паску-крафін.

"Я знаю, що багато з вас не люблять заморочуватися з дріжджовим тістом. І це єдине, що відділяє вас від приготування домашньої паски. Тому з’явився цей рецепт паски-крафіна. З ним ви візьмете вже готове листково-дріжджове тісто та одразу перейдете до моменту, де наповнюєте його різними спеціями та сухофруктами. Хіба не прекрасно?", — пише зірка "Мастер Шеф".

Нам знадобляться такі інгредієнти:

1 кг листково-дріжджового тіста

100 г сушеної журавлини

100 г кураги

100 г маку

100 г вершкового масла

100 г коньяку

1 пачка меленої кориці

100 г шоколаду

100-150 г цукру

1 жовток для змащування

Розморожуєте тісто, ділите його на смужки, стіл присипаєте борошном. Складаєте ці смужки на столі одна на одну і трохи розкачуєте. Курагу ріжете кубиком, змішуєте з журавлиною та заливаєте коньяком. Масло розтоплюєте та змащуєте ним тісто. Зверху посипаєте тісто маком, цукром, корицею та подрібненим шоколадом, викладаєте курагу та журавлину.

"Згортаєте тісто рулетом і закручуєте равликом, ось так, як на відео. Форми для випікання застеляєте пергаментом і змащуєте маслом. Викладаєте тісто у форми та ставите підходити на 30-40 хвилин. Потім змащуєте жовтком і випікаєте приблизно 50-60 хвилин при температурі 180 градусів. Все, у вас є домашня, м’яка всередині та хрумка зовні пасочка. І ви приготували її власноруч, вклавши всю свою любов. А тепер можете передавати цю любов рідним, пригощаючи їх святковою випічкою", — додав Євген Клопотенко.

Нагадаємо, Клопотенко дав рецепт соковитої домашньої шаурми.

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