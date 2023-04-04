Відома актриса спромоглася схуднути на дев'ять кг і показала свій результат, за словами Мішиної, довелося попрацювати і лише комплексний підхід до теми перетворення їй допоміг. Зірка також вирішила назвати продукти, які точно будуть корисні або навпаки - зашкодять процесу схуднення.

«Соуси є шкідниками у жироспалюванні у кількох відносинах. По-перше, багато соусів містять цукор, який також підвищує рівень цукру в крові. По-друге, соуси часто використовують підсилювачі смаку для стимуляції рецепторів, регулярний прийом призводить до толерантності рецепторів і потім звичайна їжа здається дуже прісною.

Наприклад, у кетчупі та майонезі часто використовуються різні консерванти для продовження терміну придатності та покращення текстури смаку. Консерванти у соусах допомагають уникнути збільшення бактерій, які можуть зіпсувати продукт і привести його до зіпсованого смаку та запаху» - поділилася Мішина.

Після схуднення Ксенія Мішина активно показує, як сильно змінилася і робить на цьому акцент. Однак відео самолюбування Ксенії в бікіні позитивно оцінює все менше людей, багато хто почав порівнювати актрису з двома протилежностями.

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