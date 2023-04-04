Цього разу на своїй сторінці в Instagram артистка розповіла, що Київська обласна військова адміністрація запросила її виступити на врученні нагород військовим та цивільним, які мужньо звільняли Київщину. Надя Дорофєєва показала зворушливі кадри з заходу та зізналася, що ледь стримувала емоції на сцені.

"Медики, водії, рятувальники, волонтери, тероборонівці, підприємці..всі ті відважні люди, які прийняли на себе удар ворога. Саме їм присвячений фільм «Область Героїв», саундтреком до якого стала пісня «Думи». Сьогодні, коли співала цю пісню, дивлячись в очі присутніх у залі героїв, важко було стримуватись.. Безмежно вдячна вам за все, що ви зробили для України. Макарів, Ірпінь, Гостомель, Мощун, Буча – Міста Героїв🕯", — написала співачка під відео.

Шанувальники в коментарях підтримали Надю Дорофєєву:

"Як завжди, сльози течуть 🥹🙏🏻все буде україна!!";

"дуже душевно😍";

"До мурашок";

"Сила у вашому голосі😍".

На публікацію відреагував і відомий український кінематографіст Олексій Комаровський: "Вдячний, що завітали💙💛 Трек "Думи" неймовірно прикрасив і наш фільм "Область Героїв", і наш захід на річницю звільнення Київщини".

Нагадаємо, Надя Дорофєєва перевтілилася і вразила зухвалим образом.

Як повідомляла Politeka, Дорофєєва, раніше поскаржившись на фігуру, вразила виглядом у топі.

Також Politeka писала, що Дорофєєва влаштувала "дикі" танці з хлопцем та дівчиною після концерту.