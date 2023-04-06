Як пише Politeka.net, Надя Дорофєєва - відома українська співачка, яка прославилася завдяки дуету "Час та Скло". Але кілька років тому колектив розпався, після чого артистка зайнялася сольною кар'єрою. А минулого року Надя вирішила розлучитися і з чоловіком Володимиром Дантесом, з яким була у стосунках понад 10 років. У цей час розлучилися друзі сім'ї пари - ресторатори Мишко і Даша Кацурини. Після цього Надя почала стосунки з Мишком, а Даша з Володимиром.

Не забуває Надя і про Інстаграм, де ділиться із фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами. А цього разу показала, як лежить під крапельницею.

"А я продовжую лікування. Дякую, що поряд", - написала під кадрами Надя у своєму сторіс.

А до цього Дорофєєва розповіла про свою хворобу. Зірка поділилася сторис, де лежала в білому халаті на ліжку і почувалася неважливо.

"Друзі, всім дякую за підтримку. Тільки зараз трохи прийшла до тями. У мене з позавчора - температура. А вчора зверху ще й стався сильний напад мігрені. Все це комбо спрацювало жахливо. Луцьк, чекаю на вас 21-го числа", - написала Дорофєєва під кадрами і розповіла про крапельниці для підвищення імунітету.

Нагадаємо, Надя Дорофєєва зачепила кадрами виступи перед українськими героями.

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