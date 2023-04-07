Український телеведучий Анатолій Анатолич розповів, яке у нього ставлення до Вахтанга Кікабідзе та Гарі Каспарова.

Як пише Politeka.net, Анатолій Анатоліч - відомий український теле- та радіоведучий, а також шоумен. Зірка прийшла на телеканал "Дом", де дала інтерв'ю Олегу Борисову. Серед іншого Олег згадав про своє захоплення Вахтангом Кікабідзе.

"Я захоплювався Вахтангом Кікабідзе і рік тому, коли почалося повномасштабне вторгнення, він включався до мене в ефір і він так бере монотонно говорить про підтримку України, а потім наливає (алкоголь у склянку, прим. ред.), піднімає і випиває. Він людина з великої літери", - поділився Олег із Анатолічем.

Анатолій погодився зі спікером, що Кікабідзе не розчарував своєю позицією. А після цього розповів про своє захоплення Гаррі Каспаровим.

"До речі, хочу сказати, що Каспаров не розчарував мене, у нього, я хочу сказати, позиція щодо росіян радикальніша, ніж у більшості українців. Це круто насправді. Потрібно цьому в нього повчитися", - поділився зірка в публікації.

Варто зазначити, що Гаррі Каспаров після повномасштабного вторгнення в Україну виступив з антивоєнною позицією, а також став членом Антивоєнного комітету Росії. З травня 2022 року його внесли до нових списків зрадників батьківщини (іноземних агентів).

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