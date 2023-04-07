Як пише Politeka.net , Олена Шоптенко - відома українська танцівниця та хореограф, яка перемагала на "Танцях зі зірками", а також була головним хореографом проекту. А після повномасштабного вторгнення зірка виїхала до Європи, де проводить танцювальні флешмоби на підтримку України. На цей раз Шоптенко поділилася кадрами, як готує танцювальний флешмоб, опублікувавши відео в Інстаграм.
"Давно не було танцю на моїй сторінці. Готуємо наступний. Який трек взяти?", - написала Шоптенко.
Фанати, включаючи екс-солістку гурту "ВІА Гра" Санту Дімопулос, судді "Україна має талант" Євгенія Кота, співачку вокального квартету "Жіночого кварталу" Віру Кекелію та Володимира Дантеса, поставили понад тисячу лайків і написали коментарі:
"Як хочеться ваших танців!!!!!";
"Христина Солової «Юність». Підтримайте українську";
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"Антитіла - "Фортеця Бахмут". Думаю під цей трек у вас вийде дуже потужний і одночасно приносний і чуттєвий танець, який відобразить душу кожного воїна, що захищає нас. Вірю, що у вас все вийде";
"Маестро Богиня танцю".
Нагадаємо, зірка "Танців із зірками" Шоптенко показала, як лікується із сином
Також Politeka писала, що Шоптенко з "Танці зі зірками" висловилася про хлопчика, якого забрали до Чечні.
А ще Politeka повідомляла, що хвороба спіткала сина Шоптенка з "Танців із зірками", зірка поділилася