Як пише Politeka.net, Катя Осадча - відома українська телеведуча, яка одружена з Юрієм Горбуновим. Знаменитість після повномасштабного вторгнення зайнялася волонтерством та організувала штаб із пошуку безвісти зниклих. Не забуває Осадча і про Інстаграм, де показує як робочі кадри, так і особистими. А цього разу Катя опублікувала фото, де похвалилася вже навесні та привітала українців зі святом.
З Благовіщенням.
Нехай будуть лише добрі вісті
І головна з них – звістка про Перемогу", - написала Осадча у публікації.
Рф відкрила "скриньку Пандори" після збиття американського дрону над Чорним морем: до чого може призвести інцидент
Збройні сили змінили тактику, почалися атаки на територію РФ: "Це законні цілі"
Популярний продукт слідом за морквою стає новим делікатесом: за 100 грам доведеться віддати 46 гривень
Росіяни вдарили по житлових кварталах: будинки миттєво перетворилися на смолоскипи
Загинув миттєво: з’явилися фото з місця нової трагедії в Києві
Фанати поставили тисячі лайків, включаючи Лілію Ребрик, та написали коментарі:
"Дай Бог тільки благих звісток нам усім";
"Красуня";
"Спокійного дня".
А раніше Катя поділилася новинами про хлопчика, який був у руках чеченців і за нього хвилювалася вся Україна. Також зірка поділилася своєю фотографією у публікації.
"Батьків встановлено, вони мешкають на окупованій території з 2014 року і, на жаль, схоже, що відео записано за згодою батьків. Більше написати не можу, щоб не нашкодити дитині. Уся інформація для публікації погоджена з поліцією", - заявила зірка у підписі. до фото.
Нагадаємо, Катя Осадча показала, які заходи їй тепер доводиться проводити
А ще Politeka повідомляла, що Катя Осадча зачепила українців подробицями та кадрами з місця трагедії.
Також Politeka писала, що Осадча поділилася спогадами про перші місяці війни