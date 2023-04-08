Українська телеведуча Катя Осадча звернулася до українців у важливий день, поділившись новою публікацією.

Як пише Politeka.net, Катя Осадча - відома українська телеведуча, яка одружена з Юрієм Горбуновим. Знаменитість після повномасштабного вторгнення зайнялася волонтерством та організувала штаб із пошуку безвісти зниклих. Не забуває Осадча і про Інстаграм, де показує як робочі кадри, так і особистими. А цього разу Катя опублікувала фото, де похвалилася вже навесні та привітала українців зі святом.

З Благовіщенням.

Нехай будуть лише добрі вісті

І головна з них – звістка про Перемогу", - написала Осадча у публікації.

Фанати поставили тисячі лайків, включаючи Лілію Ребрик, та написали коментарі:

"Дай Бог тільки благих звісток нам усім";

"Красуня";

"Спокійного дня".

А раніше Катя поділилася новинами про хлопчика, який був у руках чеченців і за нього хвилювалася вся Україна. Також зірка поділилася своєю фотографією у публікації.

"Батьків встановлено, вони мешкають на окупованій території з 2014 року і, на жаль, схоже, що відео записано за згодою батьків. Більше написати не можу, щоб не нашкодити дитині. Уся інформація для публікації погоджена з поліцією", - заявила зірка у підписі. до фото.

Нагадаємо, Катя Осадча показала, які заходи їй тепер доводиться проводити

А ще Politeka повідомляла, що Катя Осадча зачепила українців подробицями та кадрами з місця трагедії.

Також Politeka писала, що Осадча поділилася спогадами про перші місяці війни



