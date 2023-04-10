Тіна Кароль виявляє елегантність не лише на сцені, а й у повсякденному житті, а також на фотосесіях. Вона опублікувала нову порцію своїх фотографій у Instagram, демонструючи свою красу.

На знімках Кароль виглядає у своєму стильному образі: з яскравою губною помадою та природною зачіскою. Щоб зробити кадри ефектнішими, зірка одяглася в повністю чорне вбрання та залишила ноги оголеними.

«Вау, давно такого не було. Неймовірна; ви – жіноча енергія!; Дуже гарна; така справжня; Дякую за концерт у Кишиневі 😍 дуже любимо вас і чекаємо назад; дуже жіноча;

Така особлива; моя кохана, нудьгуємо; Тіна, можна я буду вашим сином?; найкрасивіша ❤; Красуня наша; Ці ніжки😍; Дуже красива; Яка ви красуня!; Розкішна жінка».

Раніше Кароль заявила, що не згодна відмовлятися від свого репертуару та виконувати українською мовою свої хіти, оскільки це один із її кроків у цій інформаційній війні.

Вона визнала, що деякі люди можуть не ходити на її концерти через це, але вона продовжує боротися за свої принципи і залишатися єдиною зі своєю країною.

Нагадаємо, Кароль розкрила, чому ховалась у монастирі і нещодавно хотіла там залишитися.

Також повідомлялося, що Кароль висловилася, що думає про сучасних українців.

Крім того, Politeka.net писала, що Кароль збентежила українців танцями у спортзалі під загадкову пісню.