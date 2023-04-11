Популярна українська співачка та модель Даша Астаф'єва вже не виступає з новими піснями, проте радує українців новими захопленнями та проектами. З недавніх пір артистка займається роботою з кулінарним проектом, який веде разом із зірковими колегами.

«Ой, а в нас же вийшов другий випуск нового сезону мого кулінарного ютуб-шоу #ТАКІСТРАВІ. Запрошуємо до перегляду та донатів за наші перформанси. Давайте підтримувати та допомагати один одному, і найголовніше, нашим героям ЗСУ» - написала Даша під маленькою пародією на себе та попросила допомоги українців.

У мережі поділилися думкою:

«А фоткає Дантес?; Це геніально)); Дякую, дуже посміялася); Біжу дивитися 🔥🙌; Добре. Слава Україні; Шик!)» - зауважують шанувальники.

Також Астаф'єва поділилася своїми емоціями: "Як ти". Здається, це топ-фраза цього несподіваного, довгого і так і не прожитого у спокої року. Ось я. Вдруге з початку пекла поїхала, щоб трохи відновитись, пожити. Це Карпати.

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