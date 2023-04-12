Солістка українського гурту " KAZKA" Олександра Зарицька віддає всі свої сили під час благодійних концертів. Вона також встигає писати нові пісні, роздає інтерв'ю, а також веде блог у мережі. Цього разу в Інстаграмі вона присвятила пост сильним жінкам, які є зараз у її житті.
Олександра Зарицька розповіла, що їй пощастило. Адже все життя біля неї знаходяться круті та сильні жінки. Вони надихали артистку своєю цілеспрямованістю та сміливістю, а також від них вона ввібрала творчість.
"Спочатку - мама і бабуся, потім сестри, подруги, а сьогодні ще й незвичайні дівчата-артистки, виконавиці, художниці, з якими я щаслива дружити і працювати поруч. Ними я надихаюся і з них беру приклад... Не дарма один із моїх улюблених треків KAZKA "Пісня Сміливих Дівчат"", - зізналася солістка гурту " KAZKA" Олександра Зарицька.
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До свого визнання знаменитість опублікувала знімки з коханими бабусею та мамою, а також подругами та своєю командою.
Користувачі мережі під знімками засипали компліментами співачку та її маму з бабусею. Вони відзначали настільки добре вони виглядають:
"Ваша бабуся, то легенда)) обожнюю", "Які ж ви гарненькі, просто слів немає. А бабуся така милашка", "Бабулечка просто душка, а мама то якась красуня".
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