Солістка українського гурту "KAZKA" Олександра Зарицька розповіла, що настільки сильно захоплюється своїми бабусею та мамою, а також показала їх.

Солістка українського гурту " KAZKA" Олександра Зарицька віддає всі свої сили під час благодійних концертів. Вона також встигає писати нові пісні, роздає інтерв'ю, а також веде блог у мережі. Цього разу в Інстаграмі вона присвятила пост сильним жінкам, які є зараз у її житті.

Олександра Зарицька розповіла, що їй пощастило. Адже все життя біля неї знаходяться круті та сильні жінки. Вони надихали артистку своєю цілеспрямованістю та сміливістю, а також від них вона ввібрала творчість.

"Спочатку - мама і бабуся, потім сестри, подруги, а сьогодні ще й незвичайні дівчата-артистки, виконавиці, художниці, з якими я щаслива дружити і працювати поруч. Ними я надихаюся і з них беру приклад... Не дарма один із моїх улюблених треків KAZKA "Пісня Сміливих Дівчат"", - зізналася солістка гурту " KAZKA" Олександра Зарицька.

До свого визнання знаменитість опублікувала знімки з коханими бабусею та мамою, а також подругами та своєю командою.

Користувачі мережі під знімками засипали компліментами співачку та її маму з бабусею. Вони відзначали настільки добре вони виглядають:

"Ваша бабуся, то легенда)) обожнюю", "Які ж ви гарненькі, просто слів немає. А бабуся така милашка", "Бабулечка просто душка, а мама то якась красуня".

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