Володимир Дантес - відомий український співак, який був одружений з Надою Дорофєєвою, але пара після 10 років стосунків розійшлася. Після цього Володимир розпочав стосунки з колишньою дружиною найкращого друга, який пішов до Дорофєєвої. Не забуває Дантес і про Інстаграм, де цього разу показав хвилю хейту на його повідомлення про Спартака.

"Спокійно ходити вулицями далі? А що за адекватністю? Ким би не була людина, винність якої не доведена в суді, ви не маєте права так говорити такі речі, які можуть наштовхнути людей на самосуд", - написала одна з фанаток.

"Ти недоумкувате створіння, що опупіло, хто тобі дефектному дав право поширювати і говорити подібні речі. Щоб ти не мала можливості можливості ходити вулицями і відчувати себе спокійно, не суй свій великий ніс у чужі справи, навіть не розібравшись", - написав ще одна людина .

"Мені щойно подзвонили з ложі і натякнули на наслідки, які можуть бути, якщо я не вибачусь перед Спартаком. Потім почитав директ, а там мені обіцяють.... При цьому пояснюють, що їм стало легше після прослуховування Спартака що з ними були до) Я переживаю за своє життя, тому вибачте, - відповів Дантес.

Нагадаємо, Дантес чесно розповів про своє рішення на найближчі два роки.

А ще Politeka повідомляла, що Дантес поділився натхненням та заінтригував новими хітами.

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