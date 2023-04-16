Популярна українська телеведуча Леся Нікітюк, яка після початку війни відновила зйомки свого тревел-шоу "Ле Маршрутка", часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка поділилася з українцями милими святковими фото та привітала з Великоднем.

Як видно, на нових знімках Леся продемонструвала свої великодні кошики та показала образ, який обрала для походу до церкви. Так, на фото телезірка позує у модному сірому тренчі, під яким видно світлу кофту. Її волосся заховано за красивою червоною хусткою, а на обличчі легкий природний макіяж та чарівна посмішка. Судячи з кадрів, святити великодні кошики артистка ходила у рідному Хмельницькому разом із рідними.

У підписі до публікації Нікітюк привітав шанувальників зі святом: "Христос Воскрес! Зі світлим святом Великодня! Нехай ангел охоронець оберігає вас від усіх негараздів. Думки нехай будуть світлими, а щастя в дім приходить із кожним новим світанком. Миру вашому дому, перемоги нашій Україні!". Шанувальники не пройшли міом і відразу почали коментувати нову публікацію зірки, вітаючи її зі святом у відповідь.

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