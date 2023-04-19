Популярний український комік, шоумен та переможець шоу "Холостячка" з Ксенією Мішиною Олександр Еллерт, який оскандалився своїм виїздом до США, часто ділиться з шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу артист порушив важливу тему про допомогу Україні від пересічних громадян.

Так, Сашко розповів, що нещодавно провів опитування про те, чи важливо допомагати країні. Було дві відповіді – та й ні, і блогер зізнався, що результат його вразив, бо близько 200 людей натиснули "ні".

"Ні, не важливо, вважають вони. Хто ж ці люди?! Я подумав, ну нехай 50 з них натиснули по приколу - такі приколісти. Як вам, доречі, прикол?! Ще десь 70 - це акаунти щасливих матусь одного чи двох янголятків. Заберіть в них інстаграм вже. Ще був один чоловік, всього один, але який тупий). І найсумніше, що проголосувала велика кількість дітей та підлітків (на вигляд 10-17 років)", - розповів Еллерт.

У своєму посту він закликав українських батьків говорити з дітьми та пояснювати їм, що відбувається в Україні, а також перевірити, який контент вони дивляться та чим цікавляться.

"Мені соромно за тих, хто натиснув "ні". Не знаю що в ваших кукухах, але нагадую, колись вже був янукович. І було це також через неосвіченість та незнання деяких. Тому процитую його: "остановитесь", - підсумував Еллерт.

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