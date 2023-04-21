На цей раз популярна співачка Тіна Кароль поділилася добіркою кадрів, зроблених під час роботи для пісенного конкурсу. Артистка разом із колегами готується представити щось цікаве, на що натякнула в Інстаграм.
Як відомо, за три тижні в Ліверпулі від імені України відбудеться фінал пісенного конкурсу Євробачення. Наразі стало відомо, хто з українських зірок вийде на цю сцену. Серед артистів буде й Тіна Кароль.
«Спостерігай за тим, що буде. Поділися думками» - пише під відео артистка.
Шанувальники висловили свою думку щодо останньої новини:
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«Чекаємо на Ваш виступ з нетерпінням. Як завжди, неймовірні завдання ви ставите команді)) вже цікаво, що в тих 40 секундах буде);
Як цікаво) більше-більше нам таких тизерів; Буде щось вибухове; Людина, яка завжди ставить собі виклики!; Це буде щось особливе! Чекаю на високий рівень».
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Також раніше артистка подякувала Британії за допомогу, підтримку та спілкування.
«Коли ви стоїте з нами пліч-о-пліч, ми почуваємося сильніше в нашому опорі. Це моя історія про те, як поп-зірка перетворилася на культурного дипломата. Як я можу захистити свою країну? Захищати свою культуру та ДНК. Це міст, який я намагаюся збудувати між нашими країнами. А свій особистий фронт я назву Арт-Фронтом» - додала Кароль.
Нагадаємо, Кароль розкрила, чому ховалась у монастирі і нещодавно хотіла там залишитися.
Також повідомлялося, що Кароль висловилася, що думає про сучасних українців.
Крім того, Politeka.net писала, що Кароль збентежила українців танцями у спортзалі під загадкову пісню.