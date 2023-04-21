Співачка Тіна Кароль зацікавила новим анонсом перед швидким виступом на Євробаченні 2023 року.

На цей раз популярна співачка Тіна Кароль поділилася добіркою кадрів, зроблених під час роботи для пісенного конкурсу. Артистка разом із колегами готується представити щось цікаве, на що натякнула в Інстаграм.

Як відомо, за три тижні в Ліверпулі від імені України відбудеться фінал пісенного конкурсу Євробачення. Наразі стало відомо, хто з українських зірок вийде на цю сцену. Серед артистів буде й Тіна Кароль.

«Спостерігай за тим, що буде. Поділися думками» - пише під відео артистка.

Шанувальники висловили свою думку щодо останньої новини:

«Чекаємо на Ваш виступ з нетерпінням. Як завжди, неймовірні завдання ви ставите команді)) вже цікаво, що в тих 40 секундах буде);

Як цікаво) більше-більше нам таких тизерів; Буде щось вибухове; Людина, яка завжди ставить собі виклики!; Це буде щось особливе! Чекаю на високий рівень».

img desc=""]748512[/img]

Також раніше артистка подякувала Британії за допомогу, підтримку та спілкування.

«Коли ви стоїте з нами пліч-о-пліч, ми почуваємося сильніше в нашому опорі. Це моя історія про те, як поп-зірка перетворилася на культурного дипломата. Як я можу захистити свою країну? Захищати свою культуру та ДНК. Це міст, який я намагаюся збудувати між нашими країнами. А свій особистий фронт я назву Арт-Фронтом» - додала Кароль.

Нагадаємо, Кароль розкрила, чому ховалась у монастирі і нещодавно хотіла там залишитися.

Також повідомлялося, що Кароль висловилася, що думає про сучасних українців.

Крім того, Politeka.net писала, що Кароль збентежила українців танцями у спортзалі під загадкову пісню.