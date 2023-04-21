Популярна українська співачка Світлана Лобода, яка після початку війни повністю припинила діяльність у Росії та заявила про свою проукраїнську позицію, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка виклала відео, на якому показала свій грандіозний концерт у Берліні та отримала бурхливу реакцію від росіян.
Судячи з відео, Світлана зібрала величезну залу людей у німецькій столиці та чудово запалила. На сцену артистка вийшла у вузькому червоному комбінезоні та на шпильках, вона пританцьовує у такт музиці, тим часом люди у залі дістали телефони та ввімкнули ліхтарики.
У підписі до публікації Лобода написала: "Вчора був приголомшливий концерт у Берліні! Дякую". Користувачі не залишили поза увагою нову публікацію зірки, при цьому в коментарях знову постало мовне питання. Примітно, що найбільше артистку хейтять колишні шанувальники з росії, які вказують їй, якою мовою виступати і говорити.
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Тим часом фанати зірки пишуть їй компліменти та дякують за концерт:
"Як завжди, божественно".
"Було дуже круто, така енергетика, другий день пурхаю".
"Світлано, ось справжня людина патріот своєї країни".
"Дякую вам! Це було неймовірно круто!".
"Ти - суперзірка! Шоу світового рівня!".
"Ох, і круто було. Півночі не могла заснути після концерту".
"Це було дуже круто. Дякую за цю енергію, емоції".
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