Запроданка українського походження Ані Лорак , яка то плаче по брату під бомбами на новий рік в Україні, то оголошує тур російськими містами, поділилася новим релізом. Зірка вирішила ризикнути та відкрити коментарі в Інстаграм, де очікувано отримала порцію критики на свою адресу.

"Я запрошую вас на свій острів кохання, ніжності, щирих почуттів та емоцій. Цей альбом був витканий з переживань моєї душі.. Я дарую його вам", - написала Лорак у публікації.

Користувачі Інстаграм одразу почали обговорювати не лише альбом, а й ставлення Лорак до війни:

"А тобі все кохання .... війна в твоїй країні! Де ж твоя любов до батьківщини?";

"Сучасні країни, на які в минулому нападала(вторгалася) рф/ссср: Литва, Латвія, Естонія, Польща, Грузія, Чехія, Словаччина, Угорщина(!), Молдова, Україна. І при цьому імперці дивуються, чому їх не люблять" ;

"Пий тепер для російського світу. А ми викреслили тебе назавжди. Хоча раніше і любили твої пісні. Слава Україні".

"Розчарувала як людина";

"Єдина правда, що бігла б вона, але нікуди. Україна найбільше. Єдине питання: Чому кліп у Німеччині знятий, а не в Росії путінській?";

"Велике спасибі за допомогу ЗСУ! Кожен твій успіх – це сотні мертвих окупантів. Слава Україні!"

Нагадаємо, Кондратюк зізнався, чому українські артисти не перестануть говорити про Лорак.

А ще Politeka писала, що колишній чоловік запроданки Лорак Мурат відвіз нову кохану до теплих країв.

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