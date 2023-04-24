Популярна українська співачка Світлана Лобода, яка після початку війни повністю припинила діяльність у Росії та заявила про свою проукраїнську позицію, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка виклала відео, на якому показала свій концерт у Німеччині, але знову засмутила українців через російську мову.

Так, на кадрах можна побачити, як Світлана із мікрофоном у руках виходить до глядачів, вона бере їх за руки, потім їй вручають гарний букет, а вона весь цей час не припиняє співати. Примітно, що співає артистка російською мовою, і свою посаду теж написала нею, що розлютило українців.

У підписі до публікації Лобода написала: "Найпрекрасніше в турі – це можливість побачити найрізноманітніших людей, у містах, в яких ти, можливо, ніколи б не опинився, якби ці люди не чекали на тебе. Я знаю, що сьогодні єдина терапія – це обмінюватися теплом один з одним. Віддаючи, ми стаємо більшими і сильнішими. Дякую, за те тепло, яке віддаєте мені ви".

Користувачі не пройшли мимо і відразу почали коментувати нове відео зірки:

"А навіщо російською щось співаєш!"

"А що російською співає?".

"Я не розумію і ніколи не зрозумію, як можна представляти Україну мовою агресора? Це така ганьба".

"Нехай вистачить уже цих російських пісень, вже доспівали, що нас знищують".

"Ішов 9 рік війни".

"Навіщо співати мовою ворога?".

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