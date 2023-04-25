Популярний ресторатор, шоумен та багаторічний суддя шоу "Майстер Шеф" Ектор Хіменес-Браво , який з початку війни залишається в Україні і всіма силами допомагає і волонтерить, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу кухар поділився новим фото та нагадав українцям про важливе.

Як видно, на новій фотографії Ектор зображений, сидячи на ганку будівлі із забитими вікнами. На ньому чорна футболка, а на обличчі стривожений вигляд. Це фото перегукується і зі змістом його нового посту із роздумами. Так, за словами кухаря, який живе в Україні, людям потрібно зосередитись не на думках про те, коли закінчиться війна, а на тому, що ще можна зробити, аби наблизити перемогу.

У підписі до публікації Хіменес-Браво написав: "Скільки ще? Коли закінчиться війна? Коли припиняться обстріли? Скільки ще ми маємо триматися та бути сильними? Такі питання постають в головах певно всіх українців, і, спойлер, відповіді на них НЕМАЄ. Важливо лише те, що ми робимо для того, щоб це закінчилося. Скільки ви задонатили за останній місяць? Скільки сторіс зі зборами ви пролистали? "Скільки ще" треба замінити на "А що я ще можу зробити?". Тримаємось".

Нагадаємо, "Робимо, але не говоримо про це": Цибульська насмішила несподіваним одкровенням про дорослих леді.

Як повідомляла Politeka, "Мене так бабуся одягала": Квіткова приміряла новий образ з сукнею і кедами, українці не стали мовчати.

Також Politeka писала, що "Мрія здійснилася": Боржемська зі "Зважені та щасливі" похвалилася загадковою подорожжю.